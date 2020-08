Chiara Serpieri potrebbe lasciare l’Asl di Vercelli per approdare a Biella

Chiara Serpieri, attuale direttore dell’Asl Vercelli, potrebbe approdare a Biella. Ma la Lega non ci sta.

Chiara Serpieri diretta a Biella

Sul trasferimento arriva il no della Lega tramite il segretario Michele Mosca: «Per quanto mi riguarda la decisione di far approdare la Dottoressa Serpieri, attualmente ai vertici dell’Asl di

Vercelli a Biella al posto del Commissario Poggio non è percorribile. Scelte del genere devono essere prima di tutto condivise con il territorio e non calate dall’alto. Personalmente non ne sapevo nulla, lo stesso il Sindaco Corradino e anche l’Assessore Chiorino, se qualcuno ha avallato questa scelta senza rendere partecipi gli attori a vario titolo interessati, ha commesso

un grave errore a danno del territorio».

Mosca chiede continuità: « A mio avviso bisogna dare continuità al lavoro svolto fin qui dall’Avvocato Poggio, i conti dell’Asl sono in ordine, l’emergenza Covid è stata gestita in maniera corretta, non solo, il laboratorio analisi dell’ospedale che doveva essere fortemente depotenziato nei disegni della precedente Giunta è diventato tra i primi del Piemonte grazie all’investimento voluto dagli assessori Marnati ed Icardi. A settembre sarà pronta la perizia di valorizzazione del vecchio ospedale e tenteremo una nuova vendita, abbiamo in itinere la delicata questione dello spostamento del Serd e successivamente bisognerà cercare di fare programmazione a medio periodo. Secondo la mia visione sarà necessario coinvolgere ancora di più importanti realtà che esistono sul territorio che potrebbero essere di aiuto per visite e prevenzione riducendo in questo modo le liste d’attesa e poi valutare come utilizzare al meglio gli ampi spazi del nosocomio di Ponderano, magari stringendo accordi con Università allo scopo di avviare corsi e lezioni. Ho parlato con il Governatore Cirio che correttamente ha sostenuto come l’operazione, prospettata solo informalmente, si concluderà unicamente se il territorio sarà d’accordo, confido pertanto che la prossima settimana la Giunta sia in grado di trovare una sintesi che salvaguardi i biellesi. Il nostro territorio ha certamente la stessa dignità di tutte le altre province piemontesi e non intendiamo fare da tappa buchi a chi ha proprie e legittime esigenze politiche che non sono finalizzate al buon andamento della sanità biellese».

LEGGI ANCHE:Chiara Serpieri non si dimette da direttore dell’Asl Vercelli

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE