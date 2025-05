Ci sarà molta Valsesia all’Adunata di Biella: alpini già mobilitati. In zona si ospitano penne nere arrivate da lontano. E domani parte il tour a piedi.

Ci sarà molta Valsesia all’Adunata di Biella: alpini già mobilitati

L’Adunata alpina a Biella del fine settimana sta coinvolgendo in modo molto sentito anche le penne nere della Valsesiana. Ormai il conto alla rovescia è iniziato: da venerdì 9 a domenica 11 Biella ospiterà gli alpini provenienti da tutta Italia.

E domani mattina, mercoledì 7 maggio, un gruppo partirà da Varallo per raggiungere Biella in tre giorni dopo aver fatto tappa per il pernottamento a Coggiola e a Veglio (oltre a transitare da altri centri della Valsesia e della Valsessera). C’è chi poi arriverà nel capoluogo laniero già sabato per fermarsi a dormire e vivere la sfilata del giorno dopo.

Domenica poi arriveranno tutti gli altri, chi con le auto e chi in pullman. Si pensa che saranno almeno in 500 a muoversi dalla Valsesia.

“Un appuntamento che sentiamo molto vicino”

«Quest’anno l’Adunata è vicino a casa e la sentiamo ancora di più – commenta il presidente delkla Valsesiana, Gianni Mora -. Noi come direttivo saremo già presenti a Biella da venerdì per prendere parte alle varie manifestazioni. Di solito la Valsesiana all’Adunata partecipa con circa trecento alpini, ma quest’anno il numero è destinato a salire proprio perché è più comoda la location».

«Abbiamo collaborato anche con la sezione di Biella, i nostri gruppi aiuteranno sia nell’allestimento dell’Adunata che nella fase di sistemazione una volta terminata l’Adunata. C’è chi sarà impegnato anche nella Protezione civile per garantire l’ordine pubblico. L’idea che la adunata sia vicino alla nostra valle è un motivo di grande orgoglio».

Alpini ospiti in zona

Inoltre la Valsesiana ospiterà anche numerosi alpini che non hanno trovato posto a Biella. «A Roccapietra nella nostra sede ci saranno due gruppi della Carnia – riprende Mora -. In particolare accoglieremo in sede le portatrici carniche e alcuni alpini. Le portatrici erano quelle donne che trasportavano le vettovaglie in montagna durante la guerra».

«Per il loro ruolo chiave vennero addirittura insignite della medaglia al valore dall’ex presidente Saragat. Mentre a Gattinara ospiterà gruppi dal bergamasco che giungeranno a piedi. Poi anche i gruppi della Valsessera sono impegnati in prima linea nell’accoglienza e anche nell’allestimento dell’Adunata».

La camminata Roccapietra-Biella

Proprio per sentirsi ancora più legati all’Adunata di Biella, la Valsesiana ha organizzato una camminata che partirà domani mattina dalla sede di Roccapietra, raggiungerà Quarona, quindi Guardabosone e poi Coggiola. Qui è prevista la tappa per la notte. Per domani gli alpini di Coggiola, la Pro loco e la banda Verdi organizzano un’apericena sotto il tendone di piazza XXV Aprile.

La camminata è distribuita su tre giorni dal 7 al 9 maggio per un totale di 55 chilometri. Tre saranno le tappe che coinvolgeranno coloro che vorranno aderire. Si partirà domani con 24 chilometri. Alle 8 alzabandiera in sede a Roccapietra, seguiranno momenti alpini a Quarona, Isolella, Agnona, Guardabosone, Postua, Ailoche e Caprile. Nel tardo pomeriggio arrivo a Coggiola con pernottamento in palestra comunale.

Seconda tappa giovedì con 16 chilometri. Partenza da Coggiola alle 9.30 per raggiungere Trivero, e Mosso, Veglio nel pomeriggio, e pernottamento in locale comunale. Ultima tappa venerdì con 14 chilometri. Si parte alle 9 da Veglio per arrivare a Biella nel primo pomeriggio, in vista dell’apertura ufficiale della grande manifestazione.

Gli “Alpin dal Rosa” in concerto

La Valsesiana poi sarà protagonista con il coro Alpin dal Rosa. Il coro sezionale sarà impegnato venerdì 9 maggio a Sala Biellese per un concerto insieme al Coro Alpini di Passons (Udine). La formazione che si è già fatta conoscere in occasione di altre Adunate, saprà meravigliare e coinvolgere tutti con i canti alpini. Oltre al coro ci sarà la Fanfara valsesiana che prenderà parte al corteo con gli alpini.

