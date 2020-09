Coggiola cancella la sagra della “paletta” per le restrizioni anti-virus. Il tradizionale viaggio alla scoperta del territorio con protagonista il prosciutto della Paletta e il Maccagno quest’anno non potrà coinvolgere i visitatori.

Coggiola cancella la sagra della “paletta” per le restrizioni anti-virus

«Purtroppo – spiega il presidente della Pro loco Ennio Allera – la situazione attuale è difficile. Per organizzare la festa, tra l’altro, solitamente utilizzavamo anche alcuni locali scolastici e quindi ora è del tutto impossibile, per motivi di sicurezza. La festa della paletta, non è la più piccola e neppure la più grande, ma riusciva a coinvolgere un numeroso pubblico che si concentrava lungo la via del paese».

LEGGI ANCHE Coronavirus in Piemonte: la curva rallenta

E aggiunge: «Diventa quindi difficile rispettare le norme di distanziamento e poi ci sarebbero troppe responsabilità in questo periodo particolarmente complesso». Per organizzare la manifestazione autunnale i membri della Pro loco dovevano lavorare per mesi coinvolgendo le realtà del paese, le persone che collaboravano e per far sì che tutto funzionasse al meglio. «Quest’anno – conclude Allera – non c’è stata nessuna possibilità di mettere in moto l’organizzazione e poi non si potevano fare degli investimenti non sapendo quale potesse essere il futuro. Ci dispiace molto e non c’è stata da parte nostra la volontà di non fare la festa ma, come è accaduto per altre iniziative nei paesi limitrofi, non è semplicemente stato possibile. La decisione è anche stata condivisa dal Comune, dovremo quindi pensare all’edizione del 2021 che speriamo possa essere proposta come sempre».

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE