Colpo di coda dell’inverno: imbiancati i centri di montagna. LE FOTO

Colpo di coda dell’inverno: imbiancati i centri di montagna. La perturbazione dovrebbe esaurirsi nel corso della giornata, ma si prevede instabilità per tutto il weekend di Pasqua.

Colpo di coda dell’inverno: imbiancati i centri di montagna

Come era nelle previsioni, la notte tra ieri e oggi, mercoledì 27 marzo, ha fatto registrare un colpo di coda dell’inverno con freddo, pioggia e neve in montagna. I centri dell’alta Valsesia, così come le stazioni sciistiche sul Monte Rosa, Mera e Bielmonte, si sono risvegliati sotto un manto bianco più o meno abbondante.

Con il passare delle ore il fenomeno è destinato a esaurirsi, e già nel pomeriggio non dovrebbe piovere più.

Verso la Pasqua con un meteo molto instabile

Le previsioni per i prossimi giorni restano ancora all’insegna dell’instabilità. Le temperature saliranno di qualche grado da qui alla fine della settimana, ma per il weekend di Pasqua e Pasquetta sono previste altri passaggi turbolenti. In particolare, la giornata di sabato potrebbe essere quella più esposta a nuove precipitazioni.

Ma i meteorologi sembrano volersi mantenere cauti: sul fine settimana di festa si potrà fare qualche previsione più precisa solo nei prossimi giorni.

Foto da Webcam Valsesia, Bielmonte Webcam, Monterosa 2000 wabcam, e Alpe di Mera webcam