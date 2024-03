Torna la neve in montagna: precipitazioni tra la notte e la mattinata di domani. Attesa una nuova “imbiancata” addirittura sotto i mille metri.

Torna la neve in montagna: precipitazioni tra notte e la mattinata di domani

In alcune zone del Cuneese già nel pomeriggio di oggi è caduta neve addirittura intorno ai 600 metri. In particolare si parla dell’alta Langa. Ma il fronte dovrebbe risalire anche nel Nord Piemonte, ed sono attese piogge e nevicate tra la notte di oggi, martedì 26 marzo, e la mattinata di domani.

Secondo gli esperti del Centro meteo Piemonte, siamo di fronte alla prima perturbazione della settimana «in transito tra oggi e domani sul Piemonte che avrà il merito di riportare piogge diffuse, più intense tra la serata odierna e la prima mattina di mercoledì. E porterà nuove abbondanti nevicate sulle Alpi, specialmente su Marittime, Liguri e tra Valle Soana, Valsesia, Ossola e Formazza dove potrebbero cadere fino a 60-80 centim,etri di neve fresca intorno ai 2000 metri di quota. A seguire è atteso un generale esaurimento delle precipitazioni entro il pomeriggio di mercoledi dove sarà comunque possibile qualche rovescio post frontale».

Se si parla di una sostenziosa nevicata a quote più alte, sarà possibile vedere cadere i fiocchi bianchi anche nei piccoli centri della Valsesia situati a quote più alte, come Rima o Carcoforo. Ma anche Alagna.

Settimana caratterizzata da freddo e instabilità

Purtroppo l’instabilità e il freddo caratterizzeranno tutta questa settimana, che culmina con il weekend di Pasqua e Pasquetta. Le previsioni sono ancora discordanti, ma in generale sono previsti rovesci di pioggia alternati a schiarite relativamente brevi.

