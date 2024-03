Morta travolta dal treno a 21 anni: la comunità si prepara a salutare Marika. Un ricordo vicino al binario: “Le stelle non riescono a brillare sulla terra, adesso brillerai da lassù”.

Morta travolta dal treno a 21 anni: la comunità si prepara a salutare Marika

E’ stata fissata la data del funerale della 21enne di Settimo Torinese morta travolta da un treno lo scorso 8 marzo. Le esequie si terranno domani, giovedì 28 marzo, nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano. Al termine della funzione il corpo della ragazza sarà cremato.

Come riporta Prima Settimo, nella comunità non si sono spenti lo sgomento e la commozione per la terribile fine dell’ex studentessa dell’istituto superiore Galileo Ferraris: una ragazza non convenzionale, amante della cultura punk e dei gatti, che aveva solo 21 anni e tutta la vita davanti a sé.

Nei giorni scorsi è stato necessario attendere i tempi delle indagini e dell’autopsia. Ora, finalmente. a distanza di un paio di settimane familiari e amici potranno salutare degnamente Marika. La comunità potrà stringersi intorno a mamma Anna, papà Marco e la sorella Laura con il marito Giancarlo e l’amatissimo nipote, le nonne e gli zii.

Il messaggio vicino ai binari

Pochi giorni dopo la tragedia, sulla staccionata che costeggia la ferrovia, lì, nei pressi del punto in cui la giovane aveva perso la vita, era comparsa una foto di Marika Guerra accompagnata dalla frase “Marika, le stelle non riescono a brillare sulla terra, adesso brillerai da lassù”.