Connettori XLR: cosa sono e qual è la loro storia

Se sei appassionato di impianti audio è molto probabile che tu sappia già cosa sono i connettori XLR. In caso contrario, può esserti utile sapere che queste componenti elettriche vengono utilizzate molto frequentemente nel settore dell’auto e dell’Hi-end. Infatti, i connettori XLR sono conosciuti anche come “connettori Cannon”, in quanto il costruttore originale era l’azienda chiamata Cannon Electric.

Questa componente elettrica ha un sistema di blocco interno ed è utilizzata per trasportare il segnale audio su una linea bilanciata. Se non sai nel dettaglio come e da cosa è composto un impianto audio, puoi capire l’utilizzo dei connettori XLR nel collegamento di più apparecchi a grande distanza, senza perdita di qualità del suono. Questo mantenimento della qualità è reso possibile grazie alla presenza dei pin 1, pin 2 e pin 3, che permettono di invertire la polarità e mantenere la qualità e il tipo di segnale.

Ecco maggiori informazioni sulla storia dei connettori XLR, in particolare su come venivano utilizzati in passato e in quali settori.

Qual è la storia dei connettori XLR?

Come anticipato, i connettori XLR sono conosciuti anche come Cannon, in quanto riconosciuti e brevettati per la prima volta dalla Cannon Electric, una società di elettronica degli Stati Uniti.

Inizialmente questa componente presentava il nome di Cannon X, alla quale sono state aggiunte due lettere: la L di Latch (chiusura di sicurezza) e la R di Rubber (gomma in inglese). Difatti i connettori XLR presentavano sia un blocco, come una serratura di sicurezza, che l’isolamento in gomma.

Oggi in commercio, online e nei negozi specializzati, sono disponibili tantissimi modelli a tre poli o XLR3. Questa tipologia di prodotto viene utilizzata dal 1950 dalla Ampex per i segnali audio. L’azienda infatti, utilizzava il pin 2 come segnale di ritorno e il pin 3 come segnale caldo o positivo.

Nello stesso anno però, diverse aziende iniziano a produrre queste componenti elettriche, tra cui la principale concorrente di Ampex: la Magnecord. Quest’ultima società aggiunge uno standard di cablaggio diverso, che utilizza il pin 2 come positivo. Dopo numerosi anni di perfezionamento del prodotto, esattamente nel 1975, il connettore XLR della Magnecord diventa una componente base nella produzione dei microfoni di molti paesi di tutto il mondo, grazie alla standardizzazione da parte della Commissione Elettrotecnica Internazionale.

Oggi puoi trovare molti modelli di connettori XLR online e nei negozi specializzati. Infatti su tme.eu vi sono sia i modelli connettori XLR tradizionali che i modelli mini, entrambi adatti per impianti audio di qualità e performanti.