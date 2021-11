Contagi a scuola: dieci classi in quarantena in provincia di Vercelli. Covid, numeri in aumento in Piemonte ma situazione ancora sotto controllo.

Contagi a scuola: dieci classi in quarantena in provincia di Vercelli

Dal monitoraggio condotto dalla Regione Piemonte, nella settimana dall’1 al 7 novembre, la situazione del contagio nelle scuole del territorio continua a rimanere sostanzialmente contenuta, anche se aumentano i focolai e le quarantene, dopo il calo registratosi la scorsa settimana. Si tratta comunque di una piccola percentuale rispetto alle migliaia di classi scolastiche piemontesi. Per un confronto, qui la situazione nella settimana dal 18 al 24 ottobre.

I focolai sono 28, 3 in provincia

Nel dettaglio, i focolai passano da 15 a 28: 1 Alessandria (materna), 7 Asti (5 primarie, 2 medie), 2 Cuneo (1 primaria, 1 superiore), 2 Novara (1 primaria, 1 media) 3 Vercelli (1materna, 1 primaria, 1 media), 12 Torino città (8 primarie, 2 media, 2 superiori), 1 Torino città metropolitana (1 media). Nessun focolaio nelle province di Biella e Vco.

Le classi in quarantena

Le classi in quarantena passano da 162 della scorsa settimana a 200: sono 4 nell’Alessandrino (2 scuole dell’infanzia, 1 media, 1 superiore), 9 nell’Astigiano (7 primarie, 2 medie), 10 nel Biellese (1 infanzia, 5 primarie, 3 medie, 1 superiori), 33 nel Cuneese ( 5 materne, 9 primarie, 7 medie, 12 superiori), 10 nel Novarese (4 primarie, 4 medie, 2 superiori), 58 Torino città (1 nido, 2 infanzia, 21 primarie, 13 medie, 21 superiori), 65 Torino città metropolitana (3 nido, 6 infanzia, 27 primarie, 15 medie, 14 superiori), 10 nel Vercellese (1 nido, 4 materne, 3 primarie, 1 media, 1 superiori), 1 nel Vco ( 1 media).