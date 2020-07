Corso gratuito per acconciatori all’Enaip di Borgosesia. Si tratta di un corso triennale, totalmente gratuito, finalizzato a fornire competenze e professionalità per formare hair-stylist preparati.

Corso gratuito per acconciatori all’Enaip di Borgosesia

L’attività è aperta a giovani tra i 14 e i 24 anni, in obbligo di istruzione, con un percorso che alterna lezioni in aula a lezioni in laboratorio dove gli allievi saranno coinvolti in attività pratiche sotto la guida di professionisti. È previsto anche un periodo di 300 ore di stage al terzo anno, durante il quale l’allievo potrà entrare a contatto con il mondo del lavoro e dimostrare le proprie capacità. Al termine, il corso rilascia una qualifica professionale.

Per l’anno formativo 2020-21 è ancora possibile iscriversi, utilizzando il link https://enaip.org/7Ra2 oppure rivolgendosi alla segreteria del centro Enaip per chiedere maggiori informazioni, in via Isola di Sotto a Borgosesia, telefono 0163.209059, e-mail csf-borgosesia@enaip.piemonte.it.

LEGGI ANCHE Corso gratuito “food beverage” all’Enaip di Borgosesia

Al centro di formazione Enaip è aperto anche il corso per operatore delle produzioni alimentari-pasticceria, pasta e prodotti da forno, pure di durata triennale. Solo nell’ultimo anno sono stati un’ottantina gli studenti iscritti ai corsi gratuiti di formazione professionale all’Enaip di Borgosesia, di questi, circa 25 stanno ora facendo gli esami.