Covid aumentano ancora i casi di contagio in provincia: ieri 14 in più. Si alza il livello di allarme: secondo l’Asl Vercelli molti sono giovani.

Prosegue l’aumento dei contagi di Covid in Piemonte: ieri 38 casi in più, di cui 14 solo in provincia di Vercelli. In particolare, attualmente i contagiati in regione sono 31.868 (+38 rispetto al giorno precedente, di cui 33 asintomatici). Dei 38 casi, 10 screening, 26 contatti di caso, 2 con indagine in corso. I casi importati sono 7 su 38). Su base provinciale: 4125 Alessandria, 1889 Asti, 1056 Biella, 2966 Cuneo, 2836 Novara, 16.024 Torino, 1402 Vercelli, 1157 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 274 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 139 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

In aumento tra i giovani

Già nei giorni scorsi Asl, Comune di Vercelli e prefettura avevano diffuso una nota per segnalare che l’aumento di casi riguarda soprattutto la fascia dei giovani. A Vercelli è anche stato chiuso un locale, teatro di un infezione che ha interessato una trentina di persone.

