Covid: le Faq sugli spostamenti fino a venerdì 15 gennaio

Dopo due giorni in zona gialla “rinforzata” (cioè in più vietato lo spostamento fra regioni), l’Italia è pronta a diventare tutta arancione sabato 9 e domenica 10 gennaio 2021 (quindi bar e ristoranti chiusi e negozi aperti ma non nei centri commerciali).

Poi però si torna ai colori differenziati regione per regione: la verifica dei parametri è stata ufficializzata oggi, venerdì 8 gennaio 2021: da lunedì Italia tornerà ad essere tutta gialla, tranne che per cinque regioni che già da domenica diventano arancioni (nessuna invece rossa).

Passano in area arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 10 gennaio fino a venerdì 15 gennaio, data in cui scadrà il cosiddetto Dpcm Natale.

La differenza sostanziale è che per stabilire se una regione è gialla, arancione o rossa sono stati nel frattempo inaspriti i parametri: per passare da giallo ad arancione ci vorrà un indice di contagio Rt di 1 (prima era 1,25) e per la zona rossa Rt a 1,25 e non più a 1,50 (ma ricordate che sono determinanti anche tanti altri fra i 21 parametri totali considerati, non solo l’indice RT).

Ecco l’indice Rt nelle diverse Regioni:

Abruzzo: 0,9 (intervallo: 0.83-0.97)

Basilicata:0.83 (intervallo: 0.67-1)

Calabria: 1.14 (intervallo: 1.04- 1.24)

Campania: 0.83 (intervallo: 0.76- 0.89)

Emilia-Romagna: 1.05 (intervallo: 1.03-1.08)

Friuli Venezia Giulia: 0.91 (intervallo: 0.89-0.95)

Lazio: 0.98 (intervallo: 0.94- 1.02)

Liguria: 1.02 (intervallo: 0.95- 1.08)

Lombardia: 1.27 (intervallo: 1.24- 1.3)

Marche: 0.93 (intervallo: 0.82- 1.05)

Molise: 1.27 (intervallo: 0.96- 1.63)

Piemonte: 0.95 (intervallo: 0.92- 0.99)

Provincia autonoma di Bolzano: 0.81 (intervallo: 0.75- 0.89)

Provincia autonoma di Trento: 0.85 (intervallo: 0.79- 0.91)

Puglia: 1 (intervallo: 0.96- 1.03)

Sardegna: 1.02 (intervallo: 0.95- 1.09)

Sicilia: 1.04 (intervallo: 0.99- 1.08)

Toscana: 0.9 (intervallo: 0.87- 0.95)

Umbria: 1.01 (intervallo: 0.95- 1.08)

Valle d’Aosta: 1.07 (intervallo: 0.87- 1.27)

Veneto: 0.97 (intervallo: 0.96- 0.98)

