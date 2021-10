Covid Piemonte continua a restare in zona bianca. L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi, resta inferiore a 1 e passa da 0.93 a 0.91.

Covid Piemonte continua a restare in zona bianca

Anche questa settimana è arrivato il pre-report del Ministero della salute che conferma la nostra Regione ancora una volta in zona bianca.

Ecco i numeri

Nella settimana 11-17 ottobre in Piemonte il numero dei nuovi casi segnalati cresce, ma rispetto alla settimana precedente si riducono lievemente il numero dei focolai e l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi, che resta inferiore a 1 e passa da 0.93 a 0.91.

La percentuale di positività dei tamponi si conferma all’1%.

Stabile il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e dei posti letto ordinari (per entrambi 3 per cento). Il valore dell’incidenza (33,14 casi ogni 100mila abitanti ad oggi) e il numero dei ricoveri ancora contenuti (benché in crescita) concorrono favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona bianca.