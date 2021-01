Covid Piemonte: risale tasso di positività, calano i ricoveri. Andamento confortante nel giorni di inizio delle vaccinazioni anche in Valsesia.

Covid Piemonte: risale tasso di positività, calano i ricoveri

Una risalita del tasso di positività al tampone, ma un calo delle persone ricoverate. Ieri sono iniziati i vaccini anche a Borgosesia, e l’unità di crisi della Regione ha comunicato 1.417 nuovi casi di persone risultate positive al Covid19, pari al 7,3 per cento dei 19.369 tamponi eseguiti. Dei 1417 nuovi casi gli asintomatici sono 541, pari al 38,2 per cento. Il totale dei casi positivi diventa quindi 201.406, così suddivisi su base provinciale: 17.901 Alessandria, 10.174 Asti, 6994 Biella, 27.818 Cuneo, 15.660 Novara, 105.680 Torino, 7624 Vercelli, 6826 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1070 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1659 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Meno ricoverati

I ricoverati in terapia intensiva sono 190 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2895 (-62 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 27.267. I tamponi diagnostici finora processati sono2.017.809 (+19.369rispetto a ieri), di cui 919.728 risultati negativi.

