Crisi Carrefour: 106 negozi chiusi. Borgosesia scampa i tagli

La crisi della Carrefour per fortuna non passerà da Borgosesia. La multinazionale francese della grande distribuzione organizzata ha infatti annunciato la chiusura di 106 punti vendita in tutta Italia, ma resterà attivo quello in regione Torame.

Quasi 800 perderanno il posto

Sono 769 i lavoratori coinvolti dalla procedura di riduzione del personale in nove Regioni: Valle D’Aosta, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Sardegna. Sono 261 gli esuberi in 27 Ipermercati, 313 in 67 market, 168 in 10 cash&carry e 168 posti di lavoro presso le sedi amministrative di Milano, Nichelino, Roma, Airola, Gruliasco, Napoli, Rivalta e Moncalieri.

