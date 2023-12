Da domani temperature in calo e più nuvole: ma resta un inverno “caldo”. La stagione anomala continua anche nei prossimi giorni: e non nevica ancora.

Da domani temperature in calo e più nuvole: ma resta un inverno “caldo”

«Nella settimana di Natale è atteso l’afflusso di aria più umida che favorirà l’addensarsi di nubi basse e foschie sulle pianure, rendendo spesso i cieli grigi e con temperature in graduale calo, seppur ancora oltre la norma specialmente in quota».

Queste le previsioni per i prossimi giorni del Centro meteo Piemonte. In sostanza, cielo meno sereno e temperature in progressivo calo. Ma comunque sempre abbondantemente sopra le medie del periodo. Si potrà andare sotto zero, ma solo nei fondovalle più freddi, mentre generalmente si resta con temperature positive anche di notte (ovviamente non ad alta quota).

Anche alla Capanna Margherita le temperature sono anomale: in questi giorni si è saliti fino a -8,6. Un dato più primaverile che invernale.

Non sono attese perturbazioni

La grande assente continua a essere la neve (o la pioggia). Anche se nel fine settimana potrebbe arrivare un fronte più umido, l’entità di eventuali precipitazioni rischia di essere poco più che trascurabile. Si vedrà comunque in settimana l’evolversi della situazione.