E’ Cristina il sindaco junior di Quarona: guida il consiglio dei ragazzi. Prima riunione del progetto di educazione civica che ha coinvolto la scuola media: i consiglieri sono dodici.

Si è insediato nei giorni scorsi il consiglio comunale dei ragazzi di Quarona. La sala consiliare del municipio ha ospitato la prima assemblea del progetto di educazione civica che ha coinvolto gli studenti della scuola media. Il sindaco junior è Cristina Bianchi, che frequenta la classe seconda.

Ad appoggiarla è il consiglio composta da Chiavan Arif, Lorenzo Andreoni, Berenice Anchisi, Lucia Barbaglia, Elia Galli, Gaia Granato, Greta Lavezzi, Mirko Hor, Marta Pironti, Carlotta Rossi, Angelo Silva Cantuaria, Aurora Sorrentino.

Serra da riqualificare e cioccolata per carnevale

Nella prima seduta sono state illustrate le ipotesi di lavoro prese in esame dai ragazzi. Il consiglio è infatti stato preceduto da una attività svolta in classe, avviata all’inizio dell’anno scolastico. Gli studenti della media hanno presentato tre liste tra cui è stata scelta quella destinata a governare. Ora questo gruppo si è insediato ufficialmente, alla presenza del sindaco Francesco Pietrasanta e rappresentanti della giunta e dell’amministrazione comunale “vera”.

Gli alunni hanno raccolto da ogni classe diverse proposte e durante il consiglio comunale hanno accennato ad alcune di esse, per la scuola e per il paese, come la riqualificazione della serra scolastica, la pulizia della sponda del fiume e la distribuzione la cioccolata nel periodo di carnevale. Le idee sono molte e impegnative e su queste il consiglio comunale dei ragazzi e le classi coinvolte dovranno lavorare nei prossimi mesi nell’ambito dell’insegnamento di educazione civica.

I ragazzi coinvolti nella vita del paese

Il consiglio comunale dei giovani ha dei precedenti a Quarona, ma mancava da qualche anno. L’idea di fondo è quella di coinvolgere i giovani nella partecipazione alla vita sociale e civile. A coordinare il progetto sono le insegnanti Monica Favaro e Stefania Gallone, e per l’amministrazione comunale Eugenia Borzone.

«E’ un progetto educativo cui teniamo molto – dice il consigliere -. I ragazzi hanno modo di apprendere le basi della democrazia e della corretta convivenza civile, e comprendere come funziona un ente pubblico. Recentemente ho partecipato all’incontro del consiglio regionale dei ragazzi, e c’è l’opportunità per il nostro consiglio junior di crescere e fare rete con altri Comuni».