Dago e Stecco (Lega): “Roma dice sì alla Novara-Vercelli”-

Dago e Stecco sul nuovo investimento

Arrivano 50 milioni di euro per la superstrada Novara-Vercelli, che saranno finanziati attraverso il Fondo coesione e sviluppo.

“Il Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile – commenta Angelo Dago, presidente della commissione Ambiente della Regione, eletto nelle fila della Lega Salvini Piemonte – ha capito il valore strategico di una strada veloce a quattro corsie, che permetterà di scaricare il traffico della viabilità secondaria e metterà fine ai disagi per i residenti nelle ore di maggior utilizzo. Questo risultato è merito del prezioso e minuzioso lavoro fatto in Regione per essere interpreti delle esigenze del territorio in sede di pianificazione del Pnrr”.

“Abitando a Vercelli e lavorando all’Ospedale Maggiore della Carità di Novara – è intervenuto il presidente leghista della commissione Sanità del Piemonte Alessandro Stecco – sono utente di un percorso stradale non adeguato ai flussi veicolari che quotidianamente utilizzano la viabilità ordinaria. Il collegamento tra i due capoluoghi provinciali, fortemente voluto da Regione, Enti locali e cittadini non garantisce solo rispondenza alla domanda, ma guarda a una sicurezza che i residenti, che quotidianamente si muovono su quel percorso, devono veder garantita”.