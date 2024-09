Domani i funerali delle sorelle morte in un incidente stradale nel Biellese. Verranno celebrate mercoledì 18 settembre le esequie delle due donne decedute ieri, lunedì 16 settembre, sulla strada che dall’alta Valle Cervo arriva a Biella.

Domani i funerali delle sorelle morte in un incidente stradale nel Biellese

L’ultimo saluto sarà dato a circa cinque ore di distanza, prima a Ponderano, quello di Rita, la più anziana (88 anni) e poi a Pralungo quello di Anna, 86. Le due signore erano a bordo di una Fiat Panda quando all’altezza del centro abitato della Balma a Campiglia Cervo, si sono schiantate contro un muro per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri.

A Ponderano e Pralungo l’ultimo saluto a Rita e Anna Tiani

La prima a ricevere l’ultimo saluto, alle 10 di mercoledì mattina nella chiesa parrocchiale di Ponderano, sarà Rita Tiani, 88 anni. La donna, vedova Capuozzo, lascia nel dolore la figlia Mariangela, i nipoti Saverio, Monica, Marika e Francesca. Questa sera alle 17 la recita del rosario. Dopo il funerale Rita Tiani riposerà proprio nel cimitero di Campiglia Cervo.

A seguire, a Pralungo, alle 15 nella chiesa di Sant’Eurosia, verranno celebrate le esequie della sorella più giovane, Anna, di 86 anni, vedova Peraldo, che lascia nel dolore gli amati figli. Il rosario sarà recitato alle 20 di oggi, martedì 17 settembre, a Sant’Eurosia, dove Anna Tiani riposerà. Le due sorelle erano originarie della Puglia.

