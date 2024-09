Si schiantano in auto contro un muro, due sorelle perdono la vita. Stavano tornando a casa dopo una visita al cimitero, nulla da fare per loro.

Si schiantano in auto contro un muro, due sorelle perdono la vita

Tragedia in Valle Cervo nel pomeriggio di ieri, domanica 15 settembre. Due anziane sorelle hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto in località Balma, nel comune di Campiglia Cervo. Le vittime viaggiavano a bordo di una Fiat Panda che, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada, schiantandosi contro un muro nei pressi di un garage a lato strada. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Le vittime si chiamavano Anna e Rita Tiani, rispettivamente di 88 e 86 anni, che sono morte sul colpo. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Toccherà a questi ultimi determinare le cause del sinistro: potrebbe essere colpa di un guasto meccanico, oppure di un malore che ha colpito da donna che era alla guida.

Tornavano dal cimitero

Secondo le prime testimonianze, le due donne erano appena state al cimitero di Campiglia Cervo per una visita ai parenti. A chiamare i soccorritori sono stati alcuni residenti che hanno sentito lo schianto.

Sul posto il 118 con un elicottero, i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il tratto di strada e rimosso la vettura incidentata. Nell’inicdente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

