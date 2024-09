Domenica festa per don Alessandro, nuovo parroco in val Sermenza. L’evento sarà in concomitanza con la “Giornata della riconoscenza”.

Domenica festa per don Alessandro

Sarà un momento per salutare il nuovo parroco don Alessandro che prenderà il posto di don Salvatore. Alle 15.30 è fissata la messa nella chiesa parrocchiale di Rossa con il rito di ingresso di don Cosotti. Tra i presenti il vescovo Franco Giulio Brambilla. A seguire sarà presentato l’intervento di rifacimento della copertura del tetto e della cupola da parte del direttore dei lavori architetto Mauro Garino. Ringraziamenti del Caep di Rossa. Presterà servizio allietando la giornata la Filarmonica del paese.

Chi è il sacerdote

Negli ultimi cinque anni don Alessandro Cosotti è stato coadiutore all’oratorio San Giuseppe di Trecate.

Il 45enne, originario di Varallo, è stato ordinato sacerdote il 24 ottobre 2009. Prende il posto di don Salvatore Gentile, 50 anni, che era in Val Sermenza dal 2018 e ora invece è stato nominato parroco di Garbagna Novarese e di Nibbiola, nella bassa Novarese.

Don Alessandro Cosotti è stato per dieci anni impegnato anche negli oratori di Ghemme e Sizzano.

