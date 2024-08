Festeggia 90 anni don Mario Coppo, storico parroco di Roasio Sant’Eusebio. Sacerdote in frazione per mezzo secolo, le passioni di una vita sono stati i viaggi e il suo noccioleto.

Festeggia 90 anni don Mario Coppo, storico parroco di Roasio Sant’Eusebio

Da ormai qualche anno don Mario Coppo ha lasciato il suo incarico di parroco di Roasio Sant’Eusebio.

Lo scorso 12 luglio ha compiuto 90 anni. Per l’occasione Thea Cappa e Valeria Perotti sono andate a pranzo con il don che è ospite all’Infermeria San Carlo. Nel 2020 aveva già festeggiato i 50 anni di sacerdozio, con una cerimonia presenziata dall’arcivescovo di Vercelli.

L’incontro

«L’incontro con Don Mario è stato commovente in quanto non si aspettava di vederci e non finiva mai di dire quanto era contento – spiega Valeria Perotti -. Nonostante l’età ricorda ancora molte persone. Terminato il pranzo ha spento le candeline sulla torta».

«Gli abbiamo poi donato una cornice con la sua foto con scritto: “Al caro don Mario Coppo per i suoi 90 anni. I parrocchiani di Roasio Sant’Eusebio. Inoltre abbiamo dato un album di foto dei fiori del suo giardino. A farci compagnia c’era anche sua sorella Sandra». In un video caricato sui social don Mario ha voluto rilasciare per i suoi parrocchiani un messaggio ringraziandoli.

50 anni sacerdote a Roasio

E’ stato ordinato sacerdote il 23 giugno 1957. Subito dopo l’ordinazione venne nominato vice parroco a Pezzana e Bianzè, fu anche docente al seminario minore di Moncrivello. E dal 1970 fino a pochi anni fa è parroco di Sant’Eusebio a Roasio. Un vero e proprio record per don Mario Coppo, il parroco amante dei viaggi.

Il noccioleto

Don Mario Coppo ha legato il suo nome e la sua attività alla chiesa di Sant’Eusebio. Il “noccioleto” della chiesa di Sant’Eusebio a Roasio è ormai una delle mete turistiche preferite e anche i siti Internet e riviste specializzate si interessano del parco che da anni viene curato da don Mario Coppo.

L’altra passione di don Coppo sono i viaggi in giro per il mondo, tutte esperienze appuntate nei suoi diari di viaggio.

