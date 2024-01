Dopo la nevicata ritorna il sole: ma occhio alle gelate. La perturbazione sta lasciando strada all’alta pressione. Farà più freddo.

Si esaurisce nella giornata di oggi, giovedì 11 gennaio, la perturbazione che nei giorni scorsi ha portato pioggia e neve in tutta la zona. Il Centro meteo Piemonte prevede «residua nuvolosità al mattino ma con l’avanzata di ampie schiarite, fino a cieli sereni o poco nuvolosi tra pomeriggio e sera».

Una situazione che si protrae anche per i prossimi giorni sino a tutto il fine settimana, anche se domenica potrebbe esserci un moderato ritorno della nuvolosità.

Calano le temperature da domani

E’ però previsto anche un calo delle temperature massime e minime a partire da domani, venerdì 12 gennaio. Almeno fino a martedì di notte e nella prima mattinata il termometro scenderà sotto lo zero quasi ovunque in Piemonte, per cui la raccomandazione è quella di fare attenzione alle condizioni delle strade.