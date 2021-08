Dove spendere i Voucher vacanza Piemonte nella nostra zona

Dove spendere i Voucher vacanza in alto Piemonte: una guida alle strutture e alle esperienze disponibili.

Dove spendere i Voucher in alto Piemonte

I Voucher sono un’iniziativa indetta dalla Regione Piemonte per incentivare il turismo. In collaborazione con i Consorzi turistici locali, la Regione ha infatti ideato un Voucher vacanze e un Voucher servizi. In questo articolo, abbiamo spiegato nel dettaglio come acquistare i buoni. Ora vediamo quali sono le esperienze offerte dalla nostra zona.

Voucher vacanze e Voucher servizi

Prima di tutto, dobbiamo sottolineare che l’iniziativa offre ben due diverse opportunità. Il Voucher vacanze consente di trascorrere un soggiorno di tre giorni in Piemonte con una notte pagata dal cliente, una dalla Regione e la terza omaggiata dall’albergatore. Il Voucher servizi propone, invece, lo sconto del 50% su attività, escursioni e altre varie esperienze che puoi vivere in Piemonte.

I nostri consorzi turistici

Per trascorrere un soggiorno o vivere un’esperienza nella nostra zona occorre innanzitutto consultare le offerte dei nostri Consorzi turistici. Le province di Biella, Vercelli, Novara e del Verbano-Cusio-Ossola fanno riferimento a tre Consorzi. Cliccando sui seguenti link, sarà possibile vedere quali strutture ricettive aderiscono all’iniziativa dei Voucher (“paghi una notte, dormi tre”).

Alto Piemonte turismo (www.visitaltopiemonte.com)

Consorzio turistico alpi biellesi (www.alpibiellesi.eu)

Consorzio lago Maggiore holiday (www.campinglagomaggiore.com)

Attività ed esperienze al 50%

Di seguito vi proponiamo una selezione di attività offerte dal nostro territorio. A Bielmonte il noleggio di mountain bike e bici elettriche a partire da 4 euro (clicca qui per visualizzare tutte le tariffe). A Veglio, sempre nel biellese, a metà prezzo l’ingresso al parco avventura e per il Bungee jumping. Un altro parco avventura con prezzi scontati è ad Ameno, sul lago d’Orta (costo 25 euro, qui l’offerta).

A Campertogno è invece possibile provare il Rafting (da 55 euro a persona, clicca qui per maggiori informazioni). In Valle Elvo un giro in e-bike (da 57 euro, con merenda inclusa e che impegnerà tutta la giornata. Clicca qui). A Boca visita di due cantine e degustazione di vari vini a 49 euro (clicca qui).

Per consultare l’offerta completa clicca nuovamente sui link (questa volta verrete indirizzati alle attività disponibili).

Alto Piemonte turismo (www.visitaltopiemonte.com)

Consorzio turistico alpi biellesi (www.alpibiellesi.eu)

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE