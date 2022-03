Elezioni comunali il 12 giugno: al voto anche Borgosesia e Varallo. I cittadini chiamati alle urne per designare i nuovi sindaci.

Fissata la data per le elezioni amministrative 2022 che dovranno rinnovare sindaci e consigli comunali in 93 centri del Piemonte: si andrà alle urne domenica 12 giugno.

Per quanto riguardo la provincia di Vercelli, si andrà votare per i sindaci di Borgosesia, Campertogno, Civiasco, Ghislarengo, Ronsecco, Saluggia, Varallo. Partita dunque importante per la Valsesia, con i due centri più importanti che dovranno rinnovare la propria amministrazione

Nel Novarese andranno al voto Biandrate, Borgomanero, Casalvolone, Cavaglio d’Agogna, Divignano. Nel Biellese Torrazzo e Vallanzengo.

Sindaci nuovi per le città

Quello che è certo, è che sia Borgosesia che Varallo avranno un sindaco nuovo. A Borgosesia Paolo Tiramani aveva già annunciato di non volersi più ricandidare, e per di più adesso è arrivata anche la sospensione da parte della Prefettura.

A Varallo Eraldo Botta ha invece già fatto due mandati, per cui andrà a candidarsi in un altro centro per preservare la presidenza della Provincia. E’ probabile che la scelta cada su Civiasco, meno probabile Campertogno.