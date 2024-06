Elezioni europee: ecco come si è votato nei nostri comuni. Completato lo spoglio, occhi puntati soprattutto sui centri in cui si elegge anche il sindaco.

Elezioni europee: ecco come si è votato nei nostri comuni

In attesa dello spoglio dei voto per la Regione Piemonte e (in alcuni casi) anche per il Comune, ecco un primo quadro di come hanno votato gli elettori della nostra zona nei centri più importanti.

Le tabelle che seguono sono prese dal sito Eligendo e riportano per esigenze di spazio solo i sei partiti che hanno preso più voti nei vari centri. Ci sono i paesi e le città più importanti, e quelle in cui si attendono per il pomeriggio anche i risultati delle elezioni amministrative.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook