Elezioni in Piemonte: calata di quasi 9 punti l’affluenza ai seggi

In Piemonte si chiude con un forte calo della partecipazione la tornata amministrativa che ha coinvolto 80 Comuni. Alle 15 di lunedì scorso, orario della chiusura dei seggi, aveva votato il 54,4 per cento degli aventi diritto, quasi nove punti in meno rispetto alle comunali del 2020. Il dato emerge soprattutto nei centri più popolosi della regione.

Moncalieri e Alpignano in difficoltà

Il dato più pesante arriva da Moncalieri, quinta città del Piemonte. Qui meno della metà degli elettori si è recata alle urne per scegliere il successore del sindaco uscente Paolo Montagna. Rispetto a cinque anni fa mancano migliaia di votanti.

In forte ribasso anche Alpignano, dove l’affluenza perde quasi 15 punti percentuali rispetto alle precedenti amministrative. Più contenuta la flessione a Venaria Reale, che resta comunque sotto le aspettative della vigilia.

Le percentuali dei votanti in zona

Nella nostra zona erano solo tre i centri che erano chiamati al voto per eleggere il sindaco: Rimella, Postua e Ailoche. Ebbene, ad Ailoche (quattro liste in lizza) si è recato a votare il 74 per cento degli aventi diritto al voto, percentuale più alta in provincia di Biella: ma cinque anni fa si era arrivati al 76 per cento.

Passando in provincia di Vercelli, a Rimella (tre liste) ha votato il 62 per cento degli aventi diritto, circa 9 punti percentuali in meno rispetto a cinque anni fa. A Postua (tre liste in campo) ha votato il 79 per cento, contro il 67 della precedente tornata elettorale.

Zona di Torino fanalino di coda

L’area metropolitana di Torino registra la percentuale più bassa dell’intera regione. Nei 23 Comuni coinvolti il dato medio supera di poco il 51 per cento, lontano sia dalle amministrative del 2020 sia dal recente referendum sulla giustizia.

Il confronto con il voto referendario evidenzia una partecipazione molto più debole. La mobilitazione vista poche settimane fa non si è ripetuta nelle elezioni comunali, considerate meno decisive dagli elettori piemontesi.

Province tra cali e stabilità

Biella e Asti fanno segnare riduzioni a doppia cifra rispetto alla precedente tornata. In diminuzione anche Cuneo e il Verbano Cusio-Ossola, mentre il Vercellese mantiene percentuali più alte rispetto alla media regionale.

Situazione diversa nel Novarese, dove Trecate contiene la flessione. Nel Comune la sfida elettorale è particolarmente sentita dopo mesi di tensioni politiche e divisioni nel centrodestra locale.

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