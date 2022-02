Enaip Borgosesia: due corsi gratuiti per chi cerca un lavoro. Opportunità formative con stage in azienda finanziate dall’Unione europea.

Il centro formativo Enaip di Borgosesia propone due corsi gratuiti per il raggiungimento di una qualifica professionale utile per entrare nel mondo del mondo. Previste anche 200 ore di stage in azienda. Questi i due corsi

ADDETTO ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI

La figura si occupa della cura del verde e può occuparsi di: seminare e curare fiori, piante, prati e arbusti; potare, collaborare alla realizzazione di aree verdi; intervenire in progetti di recupero ambientale e realizzare elementi ornamentali e d’arredo verde.

Dopo il corso la figura professionale sarà in grado di:

– manutenere aree verdi, parchi e giardini

– intervenire a livello esecutivo nelle attività relative alle coltivazioni arboree, alle coltivazioni erbacee e all’ortofloricoltura, con particolare riferimento alle operazioni di preparazione del terreno, allestimento, cure colturali, potatura e moltiplicazione delle piante

– usare correttamente e in sicurezza attrezzature e macchinari specifici.

Per informazioni sul corso, cliccare su questo link

CONDUTTORE PROGRAMMATORE DI MACCHINE UTENSILE A C.N.

Il Conduttore programmatore di macchine utensili a c.n è in grado di condurre macchine a C.N. provvedendo al presetting utensile e attrezzaggio macchina. Programma, su specifiche assegnate, macchine a controllo numerico a bordo macchina e/o con ausilio di supporto informatico. Esegue il collaudo del prodotto.

Per informazioni sul corso, cliccare su questo link

RIFERIMENTI ENAIP

Indirizzo: Via Isola di Sotto 65 – 13011 Borgosesia (VC)

Telefono: 0163-209059 – Fax: 0163-208376

Email: csf-borgosesia@enaip.piemonte.it