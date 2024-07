Ermal Meta sfida la pioggia e canta in acustico. Aperta la 48ma Alpàa di Varallo. La prima serata della kermesse estiva ha dovuto fare i conti col maltempo.

Si apre il sipario sulla 48ma edizione dell’Alpàa di Varallo. La grande kermesse estiva è stata come di consueto introdotta dall’incontro di presentazione, dove il presidente del comitato organizzatore, Gianni Iacolino, ha rimarcato l’impegno dei tanti volontari che per mesi dedicano tantissimo del loro tempo libero alla preparazione della festa.

Si sono poi aperte tutte le attività: gli stand, le Pro loco al Parco D’Adda, le tante iniziative collaterali che animano la città in questi dieci giorni. Poco dopo la cerimonia di apertura è stata anche inaugurata la nuova opera dell’artista Ruben Bertoldo intitolata “Io” che fa parte del progetto “Le custodi delle vie d’acqua”, e che si può ammirare davanti a Palazzo D’Adda.

Novità di quest’anno, la scalinata della Collegiata viene chiusa durante i concerti, per motivi di sicurezza.

Ermal Meta sfida la pioggia e continua il concerto

Purtroppo il concerto di Ermal Meta ha dovuto fare i conti con la pioggia. Il cantautore di origine albanese non ha però deluso gli spettatori: visti i problemi con gli impianti, ha proseguito il concerto cantando per lo più in acustico. Un po’ ricordando il concerto dello scorso anno al Sacro Monte, quando si era accompagnto solo con chitarra e pianoforte.

IL PROGRAMMA DI OGGI, SABATO 13 LUGLIO

TANTE PROPOSTE PER I BAMBINI

Per i più piccoli sarà possibile prendere parte ai laboratori creativi con “Le petit atelier di Laura” che si terranno all’interno del parco di Villa Durio dalle 17 alle 18. Si potrà ballare e scatenarsi con l’animazione, la Baby dance e le bolle di sapone di “Marta in Wonderland”, all’interno del parco di Villa Virginia dalle 16 alle 19.

Oppure potranno prendere parte nell’area della passeggiata El Raffa, sabato dalle 17 alle 21 e domenica dalle 10 alle 20.30, all’appuntamento con “Il benessere attraverso il gioco” organizzato da “Danzatricità”.

VISITE GUIDATE GRATUITE

Ore 15.30 “A tutto vapore”. L’itinerario ha inizio nella storica stazione ferroviaria di Varallo, inaugurata l’11 aprile 1886 con l’arrivo del primo treno da Novara e rimasta pressoché inalterata nel suo aspetto. Con la collaborazione dei membri dell’associazione Museo Ferroviario Valsesiano sarà possibile visitare l’area e alcune strutture e manufatti che caratterizzano questo luogo. La visita guidata prosegue poi al Museo dell’Energia, nel quale si conserva una delle macchine a vapore più grandi d’Europa.

ESCAPE ROOM

Da oggi, sabato 13 luglio, si potrà partecipare su prenotazione agli appuntamenti serali, alle 19, dell’escape room “Varade. Ritorno al Passato” a Palazzo dei Musei.

LA PIAZZETTA DEL GUSTO

In piazza San Carlo cena serata Pro Alpàa Bertoli (Plin Sugo Arrosto, Fagotto Mirtillo Burro Rosmarino, Raviolo con Ortiche della Val Vogna con Pomodorini Freschi). Terra il circolo di Zuccaro (Controfiletto di cervo, salsa ai mirtilli rossi, crema di patate leggermente affumicate e rape).

SERATA ALLE PRO LOCO

Al Parco D’Adda serata con piatti tipici preparati dalle Pro Loco valsesiane e musica con i Nats.

LA SERATA IN PIAZZA

Questa sera in piazza Vittorio si ballerà, dalle 22, con l’animazione di Radio Valsesia: in programma spettcoli di danza, dj-set e molto altro.

Per tutti i dettagli si puù visitare il SITO della manifestazione.

