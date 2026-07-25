Estate vuol dire escursioni! Partecipate al nostro contest dedicato alla montagna

E’ in corso la terza e ultima tappa del contest fotografico dedicato alle montagne e ai paesaggi delle Aree protette della Valsesia, promosso dall’Ente di gestione delle Aree protette della Valsesia e da Notizia Oggi. Basta inviare una fotografia (o video) per entrare in gara e sperare di aggiudicarsi un’escursione guidata per due persone messa in palio gratuitamente dall’Ente Parchi. A decretare i vincitori sono i “like” che vengono raccolti online durante il periodo previsto dal regolamento.

Non solo: gli scatti più belli, selezionati da una giuria di professionisti, finiranno nel calendario 2027 che Notizia Oggi distribuisce ai lettori a fine anno.

Come partecipare

Prendere parte al contest è semplice e aperto a tutti. Ecco cosa bisogna fare:

Recarsi nei territori delle Aree protette della Valsesia (alta Valsesia, Monte Fenera e Alta Val Strona)

Scattare una foto, realizzare una serie di immagini oppure girare un breve video

Inviare le immagini via WhatsApp (370.3518.212) o via mail a notiziaoggi@notiziaoggi.it, specificando dove e quando sono state scattate, oltre che nome e cognome (e nome utente su Instagram, se c’è). E aggiungendo un breve messaggio, se si desidere creare un post più coinvolgente

Notizia Oggi pubblicherà il post sul proprio profilo Instagram, con oltre 11mila follower

Conta il numero di like

Una volta pubblicato e condiviso, il post sarà visibile a tutti i follower. A questo punto a fare la differenza sarà il numero di “cuoricini”: più like si ottengono, più aumentano le possibilità di vincere.

Tre traguardi, tre vincitori

Il contest è stato suddiviso in tre momenti distinti, tre “traguardi” alla scadenza dei quali si vede chi ha raccolto più like:

10 giugno: prima scadenza ( il premio è quindi già stato assegnato

10 luglio: seconda fase (anche in questo caso premio assegnato

10 agosto: terzo e ultimo step

Dopo ogni scadenza, i contenuti già in gara vengono ovviamente esclusi dalla fase successiva: i like verranno conteggiati solo sui post arrivati successivamente.

Raccontare il territorio

Non è solo una gara fotografica, ma un invito a raccontare il territorio attraverso immagini e parole. Che si tratti di uno scorcio suggestivo, di un momento particolare o di un’esperienza vissuta, l’obiettivo è trasmettere emozioni. Anche il testo che accompagna il post può fare la differenza.

Le foto nel calendario 2027

Al termine del contest, una giuria di esperti selezionerà gli scatti più significativi che andranno a comporre il calendario 2027 di Notizia Oggi. Un’occasione per vedere le proprie immagini entrare nelle case di migliaia di lettori.

Creatività, passione per la natura e voglia di condividere: sono questi gli ingredienti per partecipare a un’iniziativa che unisce fotografia e territorio.

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