Evacuate più di 1000 persone dall’Ikea di Corsico per la fuoriuscita di una sostanza irritante. Sul posto ambulanze, carabinieri e vigili del fuoco.

Non è ancora chiaro che cosa sia accaduto esattamente all’interno del famoso centro commerciale Ikea di Corsico, nei pressi di Milano: ma dalle prima informazioni i soccorritori parlano di più di 1000 persone evacuate, tra personale e clienti, a causa della fuoriuscita di una sostanza irritante. Lo riporta Prima Milano Ovest.

I soccorsi

Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 3 novembre. Segnalata la sostanza irritante nell’aria, il centro commerciale è stato evacuato per precauzione.

Numerose le ambulanze accorse sul posto. L’allarme è scattato con il codice giallo, quindi non certo il più grave, ma resta da capire quante siano le persone coinvolte. Nell’intervento sono impegnati anche i carabinieri della compagnia di Corsico ed i vigili del fuoco con la squadra di Darwin e due mezzi NBCR (nucleare, biologico, chimico e radiologico).

Nessun problema grave per la salute

Nessuna delle persone rimaste coinvolte nell’incidente ha presentato gravi problemi. Al momento in posto sono state valutate dal personale di Areu 10 persone: 8 non sono state ospedalizzate, 2 donne (22 e 35 anni) sono state portate in codice verde all’ospedale San Carlo con sintomi da intossicazione (tosse e bruciore alla gola).