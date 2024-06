Federico Carola vince la sfida a tre a Rovasenda. Al candidato di “Rovasenda nel cuore” sono andati il 43 per cento dei voti.

A Rovasenda il sindaco è Federico Carola, che ha sconfitto Gian Paolo Baietti e Daniele Albertino. I tre candidati hanno raccolto rispettivamente 236 voti (43 per cento), 173 voti (31 per cento) e 136 voti (25 per cento).

