Federico Sipione difende il titolo europeo di powerlifting. Il 15 maggio inizia il campionato con circa 600 concorrenti da tutto il continente. Il borgosesiano è campione in carica Master 1.

Il borgosesiano Federico Sipione vola in Repubblica Ceca a difendere il titolo di campione europeo di powerlifting. Dal 15 al 19 maggio infatti si terrà la manifestazione sportiva che vedrà la partecipazione di 600 concorrenti da tutta Europa. A organizzare l’appuntamento è la Federazione.

La gara per difendere il titolo

L’atleta borgosesiano sarà al via della categoria Master 1 (dai 40 ai 45 anni). Il palmares di Sipione è di tre titoli mondiali e tre europei. «L’obiettivo è difendere il titolo e riportarlo in Italia – spiega -. Partecipo alla manifestazione anche se non sono al top della forma. Ho avuto qualche problema di salute che mi ha costretto di fermarmi per un paio i settimane. Ho perso qualche chilo. Rispetto ai mio peso forma andrò in gara con 95 chili».

Insomma, la situazione non è ottimale a livello fisico: «Ma c’è grande grinta e voglia di fare bene. Ce la metterà tutta».

La vittoria in Ungheria

Appena lo scorso ottobre 2023 Sipione in Ungheria aveva ottenuto un altro titolo mondiale di powerlifting, della federazione Gpc (Global Powerlifting Committee). Il valsesiano era in gara nella categoria Master 40-44 100 chili. Per battere i suoi tre avversari gli sono bastate le alzate di entrata (265 chili nello squat, 165 nella panca e 290 nello stacco, per un totale di 720),

A livello di titolo europeo nvece va ricordato che Federico Sipione era riuscito a conquistare il titolo nel giugno 2023 a Glasgow. In quell’occasione il portacolori della palestra Iron Gym aveva dapprima stabilito il suo nuovo record personale nello squat, con 280 chili, quindi ha sollevato 170 chili sulla panca e ha chiuso con 300 nello stacco da terra.

