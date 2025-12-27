Un fine settimana con cielo sereno e temperature miti in montagna

Il meteo continua a essere influenzato da un fronte anticiclonico che garantirà un cielo sereno ancora per parecchi giorni, mentre si assisterà a un innalzamento delle temperature soprattutto in alta quota. Si prospetta un ottimo fine settimana, attenzione alle gelate notturne.

Temperature più alte della media in quota e cielo sereno

«Il progressivo spostamento verso l’Atlantico della circolazione depressionaria che ha causato forte maltempo nei giorni scorsi, favorisce per il weekend l’espansione di un promontorio anticiclonico dal Nord Europa verso l’Italia, con il ritorno di cieli sereni o poco nuvolosi anche sulla nostra regione sia sabato che domenica».

Sono le previsioni per questo fine settimana del Centro meteo Piemonte, confermate da tutti gli altri esperti del settore. Il cielo sereno dovrebbe anzi protrarsi per parecchi altri giorni, probabilmente per tutta la prossima settimana, salvo qualche rannuvolamento passeggero. Di certo non sono previste precipitazioni, né piovose e nemmeno nevose.

Più caldo in quota

«La nota saliente – aggiunge il Centro meteo Piemonte – sarà il marcato aumento termico che si registrerà soprattutto in quota con temperature che domenica si porteranno sopra la media del periodo di anche 10 gradi alla quota di 1500 metri e lo zero termico salirà fino a 3200-3400 metri nella prima parte della giornata di domenica. In pianura ritorno di gelate anche estese complici i cieli sereni e le inversioni termiche, massime tra 6-11 gradi ma picchi fino a 12-14 gradi sui settori pedemontani e collinari».

Visto l’elevato innevamento in quota, rimane elevato il rischio di valanghe.

