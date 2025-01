Fine settimana con cielo sempre più coperto, ma niente neve. Possibile qualche modesta precipitazione domenica pomeriggio e lunedì.

Anche nella settimana in cui ricorrono i 40 anni dalla “nevicata del secolo” del 1985, si resterà per lo più all’asciutto. Oggi, sabato 18 gennaio, mattinata tra sole e nuvole. Qualche pioviggine tra domenica e (più intensa) lunedì, qualche fiocco nelle zone di montagna, ma nulla di più. Il cielo andrà via via rannuvolandosi, ma senza fenomeni significativi.

Il Centro meteo Piemonte fa il punto. «Nel corso del weekend un vortice ciclonico risalirà dal Nord Africa verso la Sardegna intensificando gradualmente i flussi umidi sud-orientali sulla nostra regione. Copertura nuvolosa in generale aumento dal pomeriggio e sera di sabato, e con una domenica che si presenterà per lo più nuvolosa con possibilità di qualche debole pioggia tra Langhe e basso Cuneese, specie tra la notte e il primo mattino. E anche con qualche fiocco di neve oltre i 600-800 metri.

«Generalmente asciutto altrove con qualche sporadica debole nevicata lungo l’arco alpino oltre 800-1100 metri. Temperature ancora rigide al primo mattino sabato, con gelate estese in pianura, in aumento domenica mattina per via della maggior copertura nuvolosa. Temperature massime fino a 7-11 gradi sabato, in lieve calo Domenica, tra 4 e 8 gradi».

Cielo nuvoloso anche lunedì, più soleggiato martedì

Il cielo per lo più coperto caratterizzerà anche la giornata di lunedì, mentre martedì, soprattutto a partire dal pomeriggio si andrà verso un graduale ritorno del sereno.

