Focolaio Covid nel Torino Primavera: il ritiro biellese finisce in anticipo. Doccia fredda per gli appassionati di calcio: salta anche la gara amichevole.

Focolaio Covid nel Torino Primavera: il ritiro biellese finisce in anticipo

Trovati calciatori col Coronavirus nel gruppo del Torino Primavera, e il ritiro dei giovani granati in terra biellese finisce in anticipo. Lo riporta la Provincia di Biella. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 agosto, la società ha ufficializzato la decisione di concludere il ritiro per fare ritorno a Torino, annullando la partita amichevole finale che si sarebbe dovuta disputare venerdì contro il Chieri.

La scelta è stata fatta per ragioni di sicurezza, dato che nel gruppo sono stati registrati nuovi casi di positività al Covid-19, dopo il primo venuto alla luce alla vigilia della match con il Perugia.

Ora un’amichevole “sostitutiva”

Per rimediare e regalare ai biellesi un’altra partita prima dell’inizio del campionato, l’amministrazione comunale si sarebbe accordata con la dirigenza per organizzare comunque un’altra amichevole allo stadio Lamarmora-Pozzo prima della fine del mese.