Formont Varallo presenta il corso di assaggiatore di formaggi.

La Regione Piemonte, con il contributo del Fondo sociale europeo, investe sulla formazione dei lavoratori occupati per garantire, la qualificazione e riqualificazione delle competenze professionali degli stessi, al fine di mantenere i livelli occupazionali e controllare la mobilità professionale dei lavoratori.

Corsi

I corsi proposti sono:

lingua inglese livello elementare (scheda corso: http://www.formont.it/stampag.php?id=691). Lingua inglese livello pre-intermedio (corrispondente al livello B1 del portafoglio europeo delle lingue, scheda corso: http://www.formont.it/stampag.php?id=692). Lingua inglese livello intermedio (corrispondente al livello B2 del portafoglio europeo delle lingue). Lingua tedesca livello elementare (corrispondente al livello A2 del portafoglio europeo delle lingue, scheda corso: http://www.formont.it/stampag.php?id=694), lingua tedesca livello Pre-intermedio (corrispondente al livello B1 del portafoglio europeo delle lingue, scheda corso: http://www.formont.it/stampag.php?id=695). Tutti i corsi di lingua prevedono una durata di 60 ore e si svolgono in orario preserale / serale. Il costo di ogni corso a carico del partecipante è di 198 euro anziché 660.

Sartoria e formaggi

Inoltre sono previsti un corso di elementi di sartoria di base, durata 50 ore, orario preserale / serale (scheda corso: http://www.formont.it/stampag.php?id=697), costo per partecipante 165 euro 550. Un corso di tecniche di assaggio dei formaggi , durata 40 ore, orario preserale / serale con visite didattiche diurne (scheda corso: http://www.formont.it/stampag.php?id=696),

costo a carico del partecipante 132 euro anziché 440.

Destinatari

I destinatari dei corsi sono i lavoratori occupati domiciliati in Piemonte ei lavoratori, domiciliati al di fuori del territorio regionale, ma occupati in un’impresa / ente localizzato in Piemonte. Documenti necessari per l’iscrizione: copia di un documento d’identità (fronte / retro), copia del codice fiscale (o tessera sanitaria), copia di una busta paga recente e / o copia del contratto di lavoro (solo per lavoratori subordinati) , copia della visura camerale (assolo per titolari di impresa e coadiuvanti familiari), copia dell’iscrizione all’Ente previdenziale (assolo per coadiuvanti familiari), dichiarazione di iscrizione all’albo (assolo per titolari di Partita Iva iscritti ai relativi albi).

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Formont Valsesia in piazza Calderini 10 a Varallo , telefono 0163.564420 o 335.7978890, e-mail: cfp- varallo @ formont.it