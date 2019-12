Fridays for future: raduno internazionale a Torino

Fridays for future a Torino: il capoluogo piemontese è stato scelto per il raduno internazionale degli attivisti a favore dell’ambiente.

Fridays for future

Sarà Torino a ospitare il raduno internazionale di “Fridays for future” nel 2020. La città accoglierà per cinque giorni giovani attivisti di tutto il mondo per analizzare la situazione climatica e avanzare proposte in merito. Il capoluogo, che ha ospitato recentemente la stessa fondatrice Greta Thunberg, è arrivata in finale contro Dresda e ha ottenuto le preferenze del 75% dei votanti.