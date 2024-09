Gattinara premia i suoi sportivi. Le foto. Durante Luva il Comune ha assegnato gli attestati agli atleti che nel corso dell’anno si sono distinti per le loro eccezionali prestazioni sportive nelle rispettive specialità.

Gattinara premia i suoi sportivi

Si tratta del podista novantenne Angelo Cerello, tutt’oggi protagonista di grandi prestazioni nelle gare locali e non solo; i judoka Elia Rizzi e Francesco Verrengia, importanti esponenti della società Judo Gattinara, vincitori di importantissime medaglie; il calciatore Luigi D’Ambrosio, attaccante del Borgosesia Calcio; il giocatore di football americano Walter Delvillani; il “vertical runner” Dario Tessari, scalatore tra l’altro di alcuni tra i più alti grattacieli al mondo; il cestista Andrea Loro che, figlio di due campioni del volley, si è dedicato al basket approdando alla Nazionale; le sorelle Gelmotto, Giulia, atleta nel salto con l’asta e le gemelle Giorgia e Carolina, atlete sui 100 e 200 metri e nel salto in lungo e triplo.

L’assegnazione dei riconoscimenti

A consegnare i riconoscimenti sono stati il sindaco Maria Vittoria Casazza, il vicesindaco Daniele Baglione, gli assessori Denis Cazzadore ed Elisa Roggia.

«L’idea della premiazione – afferma il vicesindaco e presidente del Comitato Luva, Daniele Baglione – è stata dell’assessore allo sport Cazzadore, insieme al collega Luca Caligaris, per valorizzare i nostri atleti durante la festa dell’uva. La manifestazione più importante dell’anno ci è sembrata una giusta vetrina per questi “ragazzi” che danno lustro alla nostra città e ne fanno parlare a livello nazionale e oltre. Ci fa molto piacere far conoscere persone che si sono poste degli obiettivi di tutto rispetto, dimostrando che si può eccellere con l’impegno e la costanza: un ottimo esempio per tutti e per questo li ringraziamo».

