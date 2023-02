I volontari del Nucleo Soccorso Bassa Valsesia premiati dalla Regione con le benemerenze per l’impegno durante la pandemia.

Premiato il Nucleo soccorso bassa Valsesia

Nei giorni scorsi i volontari di protezione civile dell’associazione Nucleo Bassa Valsesia di Gattinara hanno ricevuto le benemerenze per l’impegno prestato durante l’emergenza sanitaria.

La cerimonia si è tenuta nella sede di corso Valsesia, mentre i titoli e i nastrini realizzati dalla Regione Piemonte erano stati precedentemente consegnati a una delegazione di volontari durante una cerimonia a Leinì, in provincia di Torino. Presenti quel giorno il capo del dipartimento nazionale di protezione civile Fabrizio Curcio, il presidente delle Regione Alberto Cirio, l’assessore regionale Marco Gambusi e il coordinatore regionale del volontariato Marco Fassero.

La cerimonia in città

In occasione del secondo evento, invece, gli amministratori di Gattinara hanno ringraziato i volontari per il loro prezioso impegno, definendo come indispensabile il supporto offerto dal sodalizio. In conclusione, il consiglio direttivo dell’associazione ha voluto ringraziare esplicitamente tutti i volontari iscritti e chi ora non fa più parte del gruppo, ma ha prestato il suo contributo durante la pandemia.

«Questi attestati di gratitudine e riconoscenza – hanno detto i responsabili del gruppo – sono merito dell’impegno e della passione di tutti. Ognuno di noi ha permesso di superare i duri momenti della pandemia, dalla quale stiamo uscendo».

L’associazione Nucleo Bassa Valsesia è componente attiva del coordinamento delle associazioni di volontariato della Protezione civile della provincia di Vercelli. Le attività dell’associazione sono gestite da volontari. «Siamo sempre disponibili ad accogliere nuovi iscritti», sottolineano. Chi fosse interessato può contattare il presidente Ottavio Farinella al numero 366.690.9558.

