Ghiacciaio Belvedere sul Monte Rosa in ritirata: perde 10-15 centimetri al giorno. E’ quanto emerge da uno studio condotto da Acqua Novara Vco e Politcenico di Milano, che dal 2022 hanno avviato una collaborazione per monitorare l’area sopra Macugnaga.

Ghiacciaio Belvedere sul Monte Rosa in ritirata: i risultati dello studio

Con tecnologie avanzate gli esperti sono riusciti a fotografare una situazione davvero particolare. Secondo i dati raccolti dai monitoraggi, in alcuni punti il ghiacciaio Belvedere si sta fondendo di 10/15 centimetri al giorno.

“Il monitoraggio del ghiacciaio Belvedere è un progetto di grande importanza per il nostro istituto – ha spiegato il supervisore del Climate Lab del Politecnico di Milano Daniele Bocchiola -. Grazie alle tecnologie innovative che abbiamo sviluppato, siamo in grado di raccogliere dati fondamentali per comprendere meglio la dinamica dei ghiacciai e il loro comportamento di fronte ai cambiamenti climatici. Collaborare con Acqua Novara Vco ci consente di tradurre le nostre ricerche in azioni concrete, volte a proteggere le risorse idriche a fronte di rischi naturali. Questo progetto dimostra come la scienza possa essere al servizio del territorio e delle sue comunità”.

Le prospettive future per l’adattamento climatico

Il passo successivo sarà la implementazione di strategie volte all’adattamento ai cambiamenti climatici. Tra le azioni previste c’è lo sviluppo di infrastrutture idriche volte alla diminuzione delle risorse idriche derivanti dallo scioglimento dei ghiacciai, nonché la pianificazione di interventi per mitigare i rischi idrogeologici, come frane e inondazioni, associati a un rapido ritiro del ghiaccio.

“La partnership con il Politecnico di Milano rappresenta da anni un passo cruciale per Acqua Novara Vco – ha dichiarato l’amministratore delegato dell’azienda Daniele Barbone -. Il ghiacciaio Belvedere non è solo un simbolo del cambiamento climatico in corso, protagonista dell’alluvione del giugno scorso, ma una risorsa essenziale per il nostro territorio. Grazie a questo progetto, siamo sempre più in grado di monitorare e gestire al meglio l’acqua che deriva dallo scioglimento glaciale, contribuendo a preservare questa risorsa fondamentale e a garantire la sicurezza delle comunità locali”.

