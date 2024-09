Giovane varallese sul podio al concorso dedicato a “Miss Regina del Web”. C’è anche una giovane studentessa di Varallo tra le “reginette” del web.

Giovane varallese seconda al concorso di bellezza

Nei giorni scorsi infatti al ristorante Brambilla a Lurago d’Erba, nel Comasco, si è tenuta la finale di un concorso di portata nazionale volto ad esaltare la bellezza femminile (bellezza intesa sul piano estetico ma non solo). Il concorso era quello di Miss Regina del Web, “un concorso per valorizzare la donna, in ogni sua sfaccettatura”, come si legge sul loro sito. E tra le concorrenti arrivate alla fase conclusiva c’era anche Nathalie Carraro, 17 anni, figlia del noto infermiere Gianluca, titolare di uno studio a Gattinara.

«Mia figlia è arrivata seconda al concorso di respiro nazionale – conferma orgoglioso il padre -. E’ stata premiata non solo per la sua bellezza ma anche sul piano culturale. E’ stata infatti sottoposta ad una serie di domande e ha risposto ai quesiti splendidamente».

L’esperienza che ha vissuto la giovane

Un riconoscimento davvero speciale. Ma che c’entra il web? «Il punteggio ottenuto arriva da votazioni raccolte sul web, oltre che da quelle di una giuria tecnica – spiega il padre -. E’ la prima volta che Nathalie raggiunge un secondo posto in un concorso di questo genere».

La giovane studia all’istituto alberghiero “Pastore” di Varallo e sta iniziando a pensare al suo futuro. «Sì, attualmente frequenta l’alberghiero e si sta cimentando con una formazione di carattere ristorativo – mette in luce -. Durante l’estate ha fatto da aiuto chef in un locale noto di Varallo dove è stata accolta ed è apprezzata molto per il suo impegno e la professionalità. Per il futuro, sarà lei a decidere che strada prendere. Mi sembra che sia interessata all’ambito sanitario, ma anche a livello ristorativo è molto ferrata. Ha inoltre questa bella passione per la moda».

I sogni nel cassetto

Insomma una ragazza che si sta facendo strada in diversi ambiti e che ha diverse strade aperte davanti a lei. «A dicembre compirà 18 anni. E’ una ragazza determinata, che si impegna molto – conclude papà Gianluca -. Ha lavorato tutta l’estate e ora ha ricominciato a studiare. Si è assentata dal lavoro solo per partecipare a qualche uscita del concorso e l’esito che ha raggiunto è stato particolarmente positivo. Lei è stata molto contenta ed io, come papà, non posso che congratularmi con lei ed esserne orgoglioso».

