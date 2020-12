Giovedì schiarite, venerdì torna la neve. Previsioni meteorologiche decisamente invernali: temperature in calo all’inizio della settimana prossima.

Giovedì schiarite, venerdì torna la neve

Previsioni meteo decisamente invernali per i prossimi giorni in Piemonte. Dopo la prima nevicata in bassa quota di oggi, martedì 1 dicembre, per domani sono previste ancora precipitazioni, piovose in valle e nevose in montagna. Giovedì la perturbazione si esaurirà per lasciare il posto a una schiarita. Ma per venerdì è prevista una nuovca nevicata. Temperature più rigide all’inizio della prossima settimana.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE