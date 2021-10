Gran Piemonte di ciclismo: vetrina nazionale per la Valsesia. Vince in volata Matthew Walls, traffico rallentato in tutta la zona.

Nuova vetrina nazionale per la Valsesia dopo il Giro d’Italia, e anche questa volta l’occasione arriva da una gara ciclistica. Oggi pomeriggio, giovedì 7 settembre, la valle è stata teatro dell’ultima parte di una gara che è partita da Rocca Canavese e si è conclusa a Borgosesia. Il tutto in diretta televisiva sui maggiori canali sportivi, oltre che su alcuni media nazionali.

La vittoria a Walls

A tagliare il traguardo in volata è stato Matthew Walls, più forte di tutti nella volata lungo il rettilineo di via Vittorio Veneto. Sul podio anche Giacomo Nizzolo e Olav Kooij. Tantissimi gli appassionati che lungo il percorso hanno voluto attendere il passaggio dei corridori.

Disagi al traffico

Come era prevedibile, la chiusura di alcune arterie importanti ha anche creato notevoli rallentamenti al traffico, già penalizzato in bassa Valsesia anche per la mancanza del ponte a Romagnano. Molti automobilisti hanno dovuto fare code o attendere a lungo la riapertura per recarsi a destinazione.

