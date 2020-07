Grignasco allarme Popillia Japonica: il Comune interviene nei parchi

Grignasco allarme in paese per la presenza della Popillia Japonica: l’insetto danneggia le piante.

La Popillia Japonica si è fatta vedere anche a Grignasco. Si tratta di un coleottero originario del Giappone, che solitamente si annida nelle zone verdi e crea danni a piante selvatiche, da frutto e ornamentali. Questa particolare specie si sta diffondendo in molte aree italiane e recentemente se ne è riscontrata la presenza anche a Grignasco. Il Comune ha già iniziato a prendere provvedimenti per cercare di frenare “l’avanzata” del particolare insetto. «Per quanto riguarda le aree verdi comunali stiamo organizzando puntuali attività di intervento secondo le indicazioni regionali – spiega il sindaco Katia Bui in un recente video messaggio ai cittadini -, il nostro ufficio tecnico è in contatto con gli organi competenti per seguire al meglio la situazione».

Gli interventi

Chi volesse avere maggiori informazioni su quali misure adottare per allontanare il particolare insetto da orti e frutteti, potrà seguire le linee guida pubblicate sul sito della Regione Piemonte. «Sugli appositi gruppi Facebook e sul mio profilo ho anche pubblicato il comunicato dell’ente competente – conclude Bui – che illustra come intervenire nelle aree private che vedono la presenza della Popillia. Nel frattempo il Comune si occuperà di valutare la situazione per quanto concerne le aree pubbliche». La presenza del coleottero di origini orientali non si ravvisa solo a Grignasco ma anche in altre aree che stanno prendendo misure per evitare la diffusione della specie.

