Borgosesia allarme Popillia: il parassita avvistato nelle aree verdi cittadine. La conferma arriva dai cartelli posizionati in alcuni punti della città, segnatamente vicino ad aree verdi, per invitare i cittadini a prestare attenzione e cercare di evitare la diffusione del coleottero.

I cartelli sono per ora posizionati nel parcheggio accanto al palazzetto dello sport in via Vittorio Veneto, nel piazzale Milanaccio a lato di viale Varallo e nel posteggio vicino al centro sportivo Milanaccio. Luoghi dove è stata rilevata la presenza dell’insetto e delle larve.

L’invito rivolto dalla Regione (che si occupa del monitoraggio e del contenimento) ai cittadini è di assicurarsi di non trasportare l’insetto sulla propria auto in modo da non moltiplicarne la diffusione.

La Popillia Japonica è stata avvistata per la prima volta in Italia nel 2014, e si sta diffondendo un poì ovunque provocando gravi danni alle coltivazioni. La Regione Piemonte ha predisposto in diversi punti del territorio (in particolare nella zona del Ticino e nel Novarese) l’installazione di centinaia di trappole per la sua cattura.

