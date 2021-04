Grignasco ricorda Giuseppe Francione: aveva gestito il punto vendita “GriSki”. L’uomo, conosciutissimo in paese, si è spento all’età di 86 anni, pochi giorni dopo una caduta accidentale nella sua abitazione.

Grignasco ricorda Giuseppe Francione

Francione era un volto noto a Grignasco. Per decenni gestì “GriSki”, un negozio specializzato nella vendita di articoli sportivi. «La nostra è una famiglia che ha lavorato sempre molto in paese – spiega Susanna, la cugina che fa la fiorista a Grignasco -. Giuseppe aiutava tanto il papà che a suo tempo aveva una segheria in via Peretti. Questa attività commerciava molto con la Francia. Alfredo, il fratello del nostro caro defunto, invece aveva una fabbrica di sci e il “GriSki” che poi gestì Giuseppe quando il fratello venne a mancare. Giuseppe aveva anche due sorelle: Mariuccia e Stefania, la quale fu suora e pilastro del Sacro Cuore di Novara. Purtroppo anche loro due vennero a mancare tempo fa».

Legno

Francione era un abile conoscitore del legno e delle attrezzature sportive. «Con il padre andava spesso in Francia per il commercio del legname e in quei frangenti ad occuparsi della gestione amministrativa della segheria era mio nonno Ferdinando – prosegue Susanna -. La famiglia Francione realizzava sci per tutto il Piemonte e le ciaspole di cui mia nonna, Caterina Bressan, curava la cordatura. Ricordiamo inoltre che con il legno di rovere servivano le navi di Monfalcone e con il tiglio realizzavano pennelli; mentre esportavano molto in Francia il legno di ciliegio». Insomma, una famiglia che ha lavorato molto nell’ambito dell’artigianato e del legno. «Prima di immergersi in questo mondo, Giuseppe aveva fatto il militare nell’aviazione a Cameri ed era stato nel collegio dei Salesiani a Novara – prosegue la donna -. A seguire, dopo aver lavorato tanto con il papà, si occupò del negozio in largo Ferrari, dove c’era anche la fabbrica di sci».

Addio

L’uomo lascia il figlio Stefano con Federica e i nipotini Alice e Andrea. Ieri pomeriggio la salma ha ricevuto la benedizione nella chiesa di Bovagliano ed è stata tumulata nel vicino cimitero.