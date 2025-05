I nostri alpini in cammino verso Biella: oggi si apre l’Adunata. LE FOTO

I nostri alpini in cammino verso Biella: oggi si apre l’Adunata. Un gruppo è partito a piedi mercoledì, facendo tappe tra Valsesia e Valsessera. Ospitalità ai gruppi che arrivano da lontano.

«Non pensavamo di prendere così tanta acqua». Un po’ bagnati, ma comunque pieni di entusiasmo un gruppo di alpini della Valsesiana mercoledì mattina ha iniziato la loro marcia di avvicinamento a Biella per partecipare all’Adunata nazionale. Arriveranno nella città laniera nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 maggio, pronti per prendere parte all’apertura della grande manifestazione.

Dopo l’alzabandiera in sede a Roccapietra, una trentina di camminatori tra penne nere e amici degli alpini, hanno iniziato la marcia toccando Quarona. Qui sono stati accolti dal sindaco Francesco Pietrasanta che ha voluto portare il suo saluto, insieme a quello degli alpini del gruppo di Quarona. E’ stato poi il turno di Borgosesia, anche qui i partecipanti alla camminata sono stati accolti ad Agnona.

Le tappe in Valsessera

Lasciata la Valsesia i camminatori hanno superato il confine facendo tappa a Guardabosone. Qui il gruppo locale delle penne nere ha accolto i trenta camminatori preparando il pranzo. Ad accoglierli anche il sindaco Leonardo Di Rienzo. «E’ stato un bel momento – racconta il primo cittadino -. Guardabosone è sempre un paese accogliente e con voglia di fare festa. Abbiamo addobbato il nostro borgo con le bandiere tricolori».

Una volta asciugati dalla pioggia e rifocillati, gli alpini della Valsesiana hanno ripreso la marcia non prima di aver reso omaggio al monumento dei caduti. La marcia è proseguita poi, sempre tramite strade e sentieri raggiungendo Postua. La comunità si è fatta trovare in piazza. Il sindaco Donatella Rosa D’Alberto era presente con i bambini delle scuole dell’infanzia e altri cittadini per rendere omaggio alla Valsesiana.

Il percorso è proseguito verso Coggiola. Qui ieri sera hanno fatto tappa per la notte, accolti dal gruppo locale che ha organizzato anche una apericena.

Il cammino verso Biella

Nella mattinata di ieri i camminatori della Valsesiana hanno incontrato i bambini delle scuole di Coggiola e poi si sono rimassi in marcia verso Trivero. Anche qui sono stati accolti dal gruppo Ana locale, dall’amminisrazione e dalle scuola. Poi hanno proseguito verso Mosso e infine a Veglio, dove hanno fatto tappa per la notte. Questa mattina partenza alle 9 per l’ultima tappa per arrivare nel pomeriggio a Biella.

L’ospitalità dei gruppi arrivati da lontano

Intanto ieri e nei giorni precedenti sono arrivati anche alcuni gruppi Ana di centri più lontani, ospitati dai gruppi della zona. Per esempio, mercoledì sono arrivate a Romagnano alcune penne nere provenienti da Brinzio, provincia di Varese. E davanti al monumento ai Caduti in piazza Libertà si è svolto un sentito momento commemorativo e di accoglienza insieme alle penne nere del paese e al vice sindaco Federica Tariello. Ieri mattina alzabandiera alla sede degli alpini di Romagnano.

Ieri a Gattinara sono anche arrivati gli alpini giunti a piedi da Bergamo: sono stati accolti dal gruppo Ana gattinarese, dalle autorità e dai ragazzi delle scuole. Ma questi sono solo alcuni dei momenti di condivisione e ritrovo che in questi giorni sta creando l’appuntamento dell’Adunata nazionale.

