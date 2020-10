I volontari della Croce Rossa ballano “Jerusalema” | VIDEO

Per andare avanti, per affrontare la situazione, contiamo l'uno sull'altro. "Quanto successo e quanto purtroppo sta di nuovo accadendo, ci ha ulteriormente uniti e il video vuole proprio dimostrare questo".

I volontari della Croce Rossa ballano “Jerusalema”. Un video realizzato sulle note della canzone Jerusalema che, attraverso una chiave dei leggerezza e positività, rappresenta la storia di un gruppo, una sorta di famiglia allargata. Una famiglia che ha vissuto in prima linea l’inferno del Covid durante la prima ondata della scorsa primavera e che oggi è consapevole che l’emergenza che sta di nuovo montando, la vedrà di nuovo in campo.

Come riporta Prima Lecco gli “angeli in tuta rossa”, gli uomini e le donne della Croce Rossa Valsassina, in provincia di Lecco, Lombardia, hanno deciso di presentare il “cortometraggio” che hanno realizzato rispettando rigorosamente le misure anti Covid (e comunque prima delle recenti limitazioni introdotte dai Dpcm di ottobre).

"Nel gruppo, così come nel video, ci sono uomini, donne, giovani, pensionati che prestano soccorso con il 118 e che hanno toccato con mano quello che il Covid ha fatto sul nostro territorio – spiega Pietro Duca, responsabile della Cri Valsassina, che ha sede a Ballabio, ai piani di Balisio – Per andare avanti, per affrontare la situazione, contiamo l'uno sull'altro. Quanto successo e quanto purtroppo sta di nuovo accadendo, ci ha ulteriormente uniti e il video vuole proprio dimostrare questo".

