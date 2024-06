Ieri grandinate nel basso Piemonte, per oggi previsto bel tempo. Ma il fine settimana sarà ancora carattarizzato da instabilità.

Temporali nella nostra zona e forti grandinate nel bassPiemonte. L’inizio dell’estate si avvicina, ma anche nella giornata di ieri, mercoledì 12 giugno, il meteo ha nuovamente “regalato” una giornata caratterizzata da instabilità, maltempo e temperature al di sotto della media.

«Ennesimo pomeriggio di forte maltempo – conferma il Centro meteo Piemonte – e non sono mancati i disagi specialmente nella zona tra Balzola e Morano sul Po, in provincia di Alessandria, a causa di una forte grandinata. Nel pomeriggio è stata segnalata anche una nube a imbuto (o funnel cloud) nella zona di Casale Monferrato».

Oggi (forse) tempo più sereno

Per la giornata di oggi prevista «instabilità in netta riduzione (salvo ultimi rovesci sul basso Piemonte prima dell’alba) con spazio anche per schiarite». Queste le indicazioni sempre del Centro meteo Piemonte. Ma si sa che in questo periodo le bizze del tempo vanno spesso a sconfessare, magari localmente, anche le previsioni dei più esperti.

In ogni caso, il bel tempo non avrà vita lunga. Già per il pomeriggio di domani è previsto il ritorno di una situazione più instabile che porta nuvole e anche qualche possibile rovescio di pioggia nella giornata di sabato. Un nuovo miglioramento è poi atteso per domenica.

