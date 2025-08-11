Ieri sfiorati i 30 gradi anche ad Alagna. Sole e caldo per tutta la settimana. Alla Capanna Margherita non si è andati sottozero nemmeno di notte.

Ieri sfiorati i 30 gradi anche ad Alagna. Sole e caldo per tutta la settimana

Come ampiamente previsto, il fine settimana ha inaugurato un periodo di sole e caldo che proseguirà per tutta la settimana. La giornata di ieri, domenica 10 agosto, ha fatto registrare in tutto il Piemonte temperature ben oltre i 30 gradi.

«E’ stato un 10 agosto molto rovente su tutta la Regione – confermano dal Centro meteo Piemonte – con temperature che anche in quota sulle Alpi, hanno raggiunto e talvolta superato i 30 gradi fin verso i 1400-1500 metri di quota (in presenza di effetti favonici). E con picchi fino a 31-33 gradi intorno ai 1000 metri di quota tra Cuneese, Torinese e Val Sesia. In pianura le temperature massime hanno superato diffusamente i 34-36 gradi con punte fino a 37-38 gradi sul basso Piemonte».

Anche Alagna sfiora quota 30

Ieri anche sotto il Monte Rosa il termometro ha sfiorato i 30 gradi: per la precisione, ad Alagna Valsesia si sono raggiunti i 29,9 gradi (centralina Arpa) alle 15. A Rima si è arrivati a 29,1, a Carcoforo a 29,0 gradi, a Boccioleto a 33,3 gradi, a Varallo si sono raggiunti i 33,6 alle 15.30.

Alla Capanna Margherita la temperatura massima è stata di 6,8 gradi, e non è scesa sotto lo zero nemmeno di notte. In Piemonte le tre temperature massime registrate ieri sono i 38.8 gradi di Acqui Terme (Alessandria), i 38.3 gradi di Sezzadio (Alessandria) e i 37.8 gradi a Torino Giardini Reali.

Previsioni buone per tutta la settimana

Il quadro, come rilevano i meteorologi, si manterrà pressoché immutato per tutta la settimana, con temperature massime oltre i 30 e minime oltre i 20 in pianura. Il sole e il cielo sereno dovrebbero essere una costante almeno sino a domenica, quindi con il Ferragosto compreso.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook